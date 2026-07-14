Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp zatražio je tokom telefonskog razgovora od izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da Izrael počne sa povlačenjem svojih snaga iz Sirije i pozvao ga da isto učini i u Libanu, saopštili su danas američki i izraelski zvaničnici za Aksios.

Jedan američki zvaničnik rekao je da je Tramp poručio Netanjahuu da prisustvo izraelske vojske na teritoriji Sirije stvara tenzije i može da dovede do eskalacije.

"Oni vas tamo ne žele. Trebalo bi da izvršite preraspoređivanje", rekao je Tramp Netanjahuu, prema navodima američkog zvaničnika, koji je dodao da isto važi i za Liban.

Razgovor je usledio tri meseca uoči izbora u Izraelu, koji se smatraju ključnim za politički opstanak i ličnu slobodu Netanjahua, zbog čega se očekuje da izraelski premijer neće preduzeti značajnije korake ka povlačenju izraelskih snaga sa teritorija koje Izrael kontroliše u Siriji, niti će dozvoliti dodatno povlačenje u Libanu osim onog na koje je već pristao, napominje američki portal. Ipak, Trampovi zahtevi dodatno povećavaju pritisak na izraelskog lidera.

Izraelske odbrambene snage (IDF) trenutno kontrolišu velike delove juga Libana i juga Sirije, a izraelska vlada tvrdi da je takvo prisustvo potrebno kako bi se sprečilo ponavljanje napada poput onog od 7. oktobra 2023. godine. Visoki zvaničnici izraelske vlade žele neograničenu kontrolu nad tim područjima, a pojedini se zalažu i za uspostavljanje jevrejskih naselja na tim teritorijama.

Razgovor Trampa i Netanjahua održan je dan nakon sastanka američkog predsednika sa sirijskim predsednikom Ahmedom el Šarom na marginama samita NATO-a u Turskoj.

Administracija Donalda Trampa mesecima je pokušavala da postigne novi bezbednosni sporazum između Izraela i Sirije, ali je na kraju zaključila da Netanjahu nije spreman na ustupke koje je Vašington tražio. Među tim zahtevima bilo je postepeno povlačenje Izraelskih odbrambenih snaga sa sirijske teritorije koju su zauzele nakon pada režima bivšeg sirijskog predsednika Bašara el Asada u decembru 2024. godine, naveli su američki zvaničnici.