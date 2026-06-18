Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Surčin doneli su rešenje o zadržavanju V. Š. (41) zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo Nasilje u porodici iz člana 194. stav 1. i 5. Krivičnog zakonika.

Osumnjičenom se stavlja na teret da je krivično delo izvršio dana 06.06.2026 godine, oko 22.10 časova, na teritoriji GO Surčin, kada je primenom nasilja ugrozio spokojstvo i telesni integritet člana svoje porodice - vanbračne supruge i prekršio mere zaštite od nasilja u porodici koje mu je sud odredio na osnovu zakona kojim se uređuju porodični odnosi, odnosno pravnosnažnim rešenjem Trećeg osnovnog suda u Beogradu kojim mu je izrečena mera zabrane prilaska i komuniciranja sa žrtvom - vanbračnom suprugom.

Iznoseći svoju odbranu pred javnim tužiocem, osumnjičeni je negirao izvršenje krivičnog dela.

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je nadležnom sudu podnelo predlog za određivanje pritvora prema osumnjičenom zbog postojanja dva zakonska razloga - postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticajem na oštećenu i osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.

BONUS VIDEO