Savetnica predsednika Srbije Suzana Vasiljević ocenila je da je tekst koji je portal Nova S objavio o poseti predsednika Aleksandra Vučića Francuskoj zasnovan na, kako je navela, svesnom obmanjivanju javnosti i izvrtanju činjenica.

Odgovarajući na pitanje Kurira, Vasiljević je istakla da je, prema njenim rečima, reč o gruboj manipulaciji.

- Velika je sramota da se neko ko se predstavlja kao profesionalni medij služi falsifikovanjem činjenica i metodama obmanjivanja koje su svojstvene tabloidima. Tekst koji je Nova danas objavila pod naslovom „Još jedan diplomatski promašaj predsednika Srbije: Vučić autsajder u Parizu“ nije samo grubo izvrtanje činjenica, već predstavlja svesno i namerno obmanjivanje javnosti - rekla je Vasiljević.

"Srbija nije član Koalicije voljnih"

Ona je navela da je unapred bilo poznato da predsednik Srbije neće prisustvovati sastanku takozvane Koalicije voljnih, jer Srbija nije njen član.

- Volela bih da verujem da su novinari i urednici ovog medija dovoljno obrazovani da, pored srpskog, govore makar jedan strani jezik. Ako ne francuski, onda sigurno engleski. Da jesu, mogli bi da pročitaju najave svih relevantnih svetskih agencija koje su jasno objavile da će u Parizu, uoči proslave Dana Bastilje, biti održan sastanak takozvane „Koalicije voljnih“ – koalicije čiji Srbija nije član, niti je želela da bude - navela je.

Dodala je da je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike dan ranije jasno saopštila da će predsednik Aleksandar Vučić prisustvovati svečanoj večeri koju organizuje francuski predsednik Emanuel Makron, kao i vojnoj paradi povodom Dana Bastilje.

"Fotografiju sa drugog događaja predstavili kao dokaz"

Vasiljević tvrdi da je Nova S kao ilustraciju koristila fotografiju sa sastanka na kojem predsednik Srbije nije ni učestvovao.

- Nigde, ni u jednoj najavi, nije navedeno da će predsednik Srbije prisustvovati sastanku „Koalicije voljnih“, jer Srbija nije njen član, niti je želela, niti hoće da bude. I upravo fotografiju sa tog sastanka, na kojem predsednik Vučić nije bio, nije želeo da bude i nije ni najavio da će biti, Nova koristi kao „dokaz“ svoje konstrukcije da je bio „autsajder“ u Parizu. Teško je zamisliti očigledniji primer manipulacije - istakla je.

"Laž se uvek vrati kao bumerang"

Ona je dodala da, prema njenim rečima, Nova nije pomenula da je predsednik Srbije tokom vojne parade sedeo u prvom redu među svetskim zvaničnicima, niti da je francuski predsednik Emanuel Makron na društvenoj mreži X objavio zajedničku fotografiju lidera sa porukom "Unis" ("Ujedinjeni"), na kojoj se nalazi i Vučić.

- Jasan mi je cilj ovakvih tekstova, kao i namera njihovih autora. Ali bilo bi dobro da se, makar ponekad, zapitaju koliku štetu nanose profesiji kojoj pripadaju. Jer laž možda može da proizvede naslov za jedan dan, ali se kao bumerang uvek vrati onima koji je stvaraju - zaključila je Suzana Vasiljević.

Izvor: Kurir