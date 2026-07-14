Večeras je održano 56. kolo igre na sreću Loto, a glavna nagrada – sedmica vredna 850.000 evra – ponovo nije izvučena.

Prema podacima Državne lutrije Srbije, izvučena je sledeća dobitna kombinacija:

27, 7, 39, 20, 1, 4 i 29

Iako sedmica nije pogođena, pet igrača osvojilo je "šesticu", koja u ovom kolu vredi 646.227 dinara.

Ni Loto plus nije doneo glavni dobitak

Ni u igri Loto plus nije bilo dobitnika glavne nagrade od 2.830.000 evra.

Izvučeni brojevi bili su:

5, 6, 28, 12, 11, 18 i 4

Nema ni dobitnika Džokera

Večerašnji Džoker, vredan 70.000 evra, takođe nije imao dobitnika.

Izvučena je sledeća kombinacija:

3, 6, 1, 0, 6 i 4

Novo izvlačenje zakazano je za petak, 17. jula, kada će igrači ponovo imati priliku da osvoje glavne nagrade.