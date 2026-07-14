Korpus čuvara Islamske revolucije (IRGC) saopštio je da su iranski balistički projektili pogodili američku vazdušnu bazu Azrak na istoku Jordana.

Prema saopštenju koje je prenela iranska novinska agencija Fars, napad je izveden kao odgovor na američke vojne akcije protiv Irana.

Teheran: Ovo je odgovor na američke udare

U saopštenju IRGC navodi se da je baza gađana balističkim projektilima, dok je istovremeno upućen poziv građanima Jordana da izvrše pritisak na vlasti i zatraže uklanjanje američkih vojnih baza iz svoje zemlje.

Iranska Revolucionarna garda poručila je da su američke vojne instalacije legitimna meta nakon, kako tvrdi Teheran, američkih napada na iranske ciljeve.

Nema potvrde iz SAD i Jordana

Za sada Sjedinjene Američke Države i Jordan nisu zvanično potvrdili navode da je baza Azrak pogođena.

Takođe, nema zvaničnih informacija o eventualnim žrtvama ili materijalnoj šteti.

Agencija Reuters navodi da se tvrdnje o napadu za sada zasnivaju isključivo na saopštenju IRGC.

Izvor: Reuters, Fars