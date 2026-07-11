Vuk Vulević, za kojim je bila raspisana Interpolova poternica, uhapšen je u jednom beogradskom restoranu, nezvanično se saznaje.

Vulević je prilikom hapšenja kod sebe navodno imao lažna dokumenta.

Čeka se još samo provera otisaka kako bi se otklonile sve sumnje oko identiteta.

Vulević se već dugo nalazi u fokusu bezbednosnih službi regiona zbog povezanosti sa brojnim istragama koje se odnose na organizovani kriminal.

Iako je njegovo ime dovođeno u vezu sa više teških krivičnih dela, za neka od njih nikada nije osuđen, dok je u pojedinim slučajevima oslobođen optužbi.

Alo/Telegraf

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