Sumnja se da je duvan bio namenjen daljoj prodaji, čime je budžet Srbije oštećen za više od dva miliona dinara.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije i Službe za suzbijanje kriminala, u saradnji sa Službom za kriminalističko-obaveštajni rad i po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Užicu, uhapsili su M. M. (50) i Ž. M. (59), obojicu iz Osečine.

Oni se sumnjiče da su izvršili krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

Policija je prilikom kontrole putničkog vozila „folksvagen pasat“, kojim su se osumnjičeni kretali, pronašla 243,39 kilograma rezanog duvana za koji nisu postojali dokazi o poreklu niti prateća dokumentacija.

Duvan namenjen prodaji

Kako se sumnja, pronađeni duvan bio je namenjen daljoj prodaji, čime bi, prema procenama nadležnih, budžet Republike Srbije bio oštećen za 2.002.819 dinara zbog neplaćenih dažbina.

Pronađeni duvan je oduzet i biće predmet daljeg postupanja u okviru istrage.

Određeno zadržavanje

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova.

Nakon isteka tog roka, oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu, koje će odlučiti o daljim koracima u postupku.