Mirjana M. napadnuta nedaleko od svog stana dok se vraćala sa posla. Razbojnik joj naneo povrede glave i tela, a policija traga za počiniocem. Građani uznemireni zbog napada koji se dogodio u naselju Tokio.

Subotica je potresena nakon brutalnog napada na Mirjanu M. (73), koja je usred dana pretučena i opljačkana nedaleko od svog doma u naselju Tokio.

Nepoznati muškarac joj je, kako se sumnja, prišao dok se vraćala sa posla, oborio je na beton, a zatim joj oteo torbu sa ličnim stvarima. Starica je u napadu zadobila povrede glave i tela i završila je u Opštoj bolnici u Subotici.

Prema informacijama iz porodice, napad se dogodio nešto posle 14 časova, kada se Mirjana vraćala iz privatne prodavnice u kojoj je radila.

Napadač joj prišao iznenada

Članovi porodice ispričali su da je napadač Mirjani prišao iz prolaza koji vodi prema Šenoinoj ulici.

Kako navode, ona u prvi mah nije ni pomislila da će biti napadnuta, već je pokušala da se skloni u stranu, verujući da muškarac samo prolazi pored nje.

Međutim, situacija je ubrzo prerasla u nasilje.

Prišao joj je ubrzano, srušio je na beton i počeo da joj otima torbu. Ona je pokušavala da je zadrži, a on ju je tom prilikom udarao – ispričao je njen brat Niroslav M. a preneli mediji.

Prema njegovim rečima, napadač je uspeo da joj otme torbu u kojoj su se nalazili novac, mobilni telefon i lična dokumenta.

Zadobila povrede oka, glave i tela

Nakon napada Mirjana je ostala povređena na ulici, a pomoć su joj prvi pružili prolaznici.

Kako navodi porodica, prišli su joj mladić i devojka koji su se zatekli u blizini, pozvali policiju i Hitnu pomoć i ostali uz nju dok nije stigla pomoć.

Lekari su je prevezli u Opštu bolnicu u Subotici, gde su joj konstatovane povrede glave i tela.

Ima hematom na desnom oku, koje joj je od udarca bilo potpuno zatvoreno. Na telu ima više podliva i vidljive posledice napada – naveli su članovi porodice, a preneli mediji.

Dodaju da je Mirjana veoma uplašena i uznemirena nakon svega što je doživela.

Porodica sumnja da je napadač znao njeno kretanje

Posebnu zabrinutost kod porodice izaziva mogućnost da je napadač znao informacije o Mirjaninom kretanju, mestu gde radi i gde živi.

Kako navode, napad se dogodio na mestu koje joj je bilo poznato i u vreme kada se vraćala kući.

Ipak, sve okolnosti biće predmet policijske istrage, koja bi trebalo da utvrdi identitet napadača, njegov motiv i način na koji je organizovao napad.

Bila cenjena radnica kompanije „Sever“

Mirjana je pre odlaska u penziju bila dugogodišnji zaposleni kompanije „Sever“, nekada jedne od najvećih subotičkih fabrika.

Poznanici je opisuju kao vrednu, odgovornu i poštovanu osobu koja je tokom radnog veka obavljala poslove u finansijskom sektoru.

Vest o napadu izazvala je ogorčenje među građanima Subotice, posebno zbog činjenice da se sve dogodilo usred dana i u naseljenom delu grada.

Mnogi su poručili da očekuju da nadležni što pre pronađu počinioca i da se odgovorni procesuiraju.

Policija traga za napadačem

Policija se za sada nije zvanično oglasila o detaljima slučaja.

U toku je istraga, a očekuje se da će pregled snimaka nadzornih kamera, razgovori sa svedocima i drugi prikupljeni dokazi pomoći u identifikaciji osobe koja je napala sedamdesettrogodišnju Subotičanku.