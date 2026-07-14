Ministarstvo je njene objave ocenilo kao antisemitske, dok ona tvrdi da je kritikovala isključivo politiku izraelske vlade, a ne Jevreje ili judaizam.

Kurtić je odbacila optužbe i pokrenula pravni postupak protiv odluke o otkazu. Navodi da nikada nije unosila političke stavove u učionicu, već da su njene aktivnosti bile isključivo deo privatnog života i odvijale se van radnog vremena. Takođe tvrdi da je otkaz uručen bez prethodnog upozorenja i da su kao dokaz korišćene objave sa njenog privatnog naloga na društvenim mrežama.

Slučaj je izazvao veliku pažnju u Luksemburgu. Deo roditelja, učenika i javnosti organizovao je proteste u znak podrške učiteljici, dok će konačnu reč o zakonitosti otkaza dati sud.

U evropskim državama se sankcioniše politički angažman zaposlenih u školama i kada se odvija van radnog vremena, dok se u Srbiji, prosvetni radnici koji učestvuju u protestima ili blokadama škola, izvode decu na ulice, proglašavaju herojima.

Paradoks

Mediji registrovani u Luksemburgu koji reemituju svoj program u Srbiji, optužuju Vučića za diktaturu, najglasniji su u huškanju prosvetnih radnika na politički angažman, dok se, kao što vidimo, u samom Luksemburgu takvo ponašanje najstrože sankcioniše.