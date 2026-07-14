Dvadesetdvogodišnji mladić iz Severne Karoline hitno je prevezen u bolnicu nakon što je prihvatio bizarnu opkladu tokom druženja sa prijateljima. Sve se odigralo nakon večeri ispunjene alkoholom, kada je za nagradu od 80 dolara pristao na izazov koji se završio ozbiljnim povredama.

Prema navodima, mladić je najpre stavio kesicu pucketajućih bombona u analni otvor, a zatim je pomoću kuhinjskog šprica za pečenje ćuretine ubrizgao Koka-Kolu, verujući da će tako ispuniti uslove opklade.

Samo nekoliko minuta kasnije počeo je da oseća jake bolove u stomaku, a ubrzo se pojavilo i krvarenje. Njegovi prijatelji odmah su pozvali Hitnu pomoć, koja ga je prevezla u Urgentni centar.

Lekari su nakon pregleda ustanovili da je zadobio ozbiljne unutrašnje povrede debelog creva, zbog čega je morao hitno na operaciju. Istakli su da povrede nisu nastale zbog navodne „eksplozije“, kako su pojedini korisnici društvenih mreža tvrdili, već usled pritiska, iritacije i fizičke traume izazvane ovim opasnim postupkom.

Hirurzi su uspeli da saniraju povrede pre nego što je došlo do razvoja infekcije, a prema informacijama iz bolnice, očekuje se da će se mladić potpuno oporaviti. Medicinski stručnjaci upozoravaju da ovakve povrede mogu biti izuzetno opasne i, ukoliko se ne leče na vreme, mogu imati i smrtonosne posledice.

Prema rečima njegovih prijatelja, mladić je uspeo da ispuni opkladu i pre odlaska u bolnicu dobije obećanih 80 dolara. Kasnije je, navodno, priznao da „taj novac nije bio vredan svega kroz šta je prošao“.

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