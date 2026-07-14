Istaknuta modna dizajnerka, kostimografkinja i univerzitetska profesorka, Snježana Vego, preminula je u 71. godini života.

Šira javnost će je pamtiti po nezaboravnom pečatu koji je ostavila u istoriji pop kulture, bila je kreatorka kultnih kostima za istorijski nastup grupe "Riva" na Evroviziji 1989. godine. Kao autorka upečatljivog vizuelnog identiteta benda u godini njihove velike pobede trajno je ostala upisana u istoriju hrvatske mode.

Tokom svoje bogate karijere Snježana Vego je ostavila neizbrisiv trag na modnoj i pozorišnoj sceni. Njeno obrazovanje bilo je svestrano, nakon što je završila Odsek za dizajn odeće na Višoj tekstilnoj školi, 1981. godine je i diplomirala na slikarskom odeljenju Akademije likovnih umetnosti u Zagrebu, u klasi profesora Josipa Biffela. Svoja maestralna dela izlagala je na više od 50 modnih događaja.

Među njenim najznačajnijim samostalnim projektima izdvajaju se izložba u minhenskoj galeriji Meneghello 1988. godine, izložba modne avangarde u Muzejskom prostoru Mimara 1989. godine, kao i samostalna modna revija "Hrvatska korota" predstavljena 1995. godine na Hrvatskoj nedelji u Minhenu.

Pored modnog dizajna, njena velika ljubav bila je kostimografija. Od 1987. godine radila je kao kostimografkinja za brojna pozorišta i ostvarila zapaženu saradnju sa televizijskim kućama. Svoje bogato znanje godinama je nesebično prenosila mladim talentima na zagrebačkom Tekstilno-tehnološkom fakultetu. Na ovom fakultetu je njena akademska karijera započela 1987. godine, a 2002. godine je izabrana u zvanje vanredne profesorke.

Poslednji ispraćaj ove svestrane umetnice održaće se u četvrtak, 16. jula, u krematorijumu na zagrebačkom Mirogoju, prenose domaći mediji.

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