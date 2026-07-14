Blokaderka Sofija Todorović tokom gostovanja na N1 otkrila je šta bi nam se desilo da blokaderi pobede.

Jasno je kao dan da bismo svakodnevno slušali da je Srbija počinila genocid.

Todorović je u programu u emisiji rekla:

- Studenti su doveli do katarze tu solidarnost, to povezivanje sa mladima iz SANDŽAKA. To je budućnost za koju se mi borimo!

Podsetimo, ti 'mladi iz Sandžaka' na koje ona misli, to su i studenti blokaderi Davud Delimeđac i Emina Spahić koji su jasno rekli: "SRBIJA JE POČINILA GENOCID U SREBRENICI"!

Istu stvar inače je na toj televiziji izrekla i blokaderska profesorka Snježana Milivojević.

Ona je rekla "Srebrenica je genocid a ova vlast to poriče".