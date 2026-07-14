Nemačka meteorološka služba (DWD) izdala je upozorenje na jake vremenske nepogode u centralnim i južnim delovima zemlje, gde su moguće snažne grmljavine praćene intenzivnim pljuskovima, olujnim udarima vetra i gradom.

Prema prognozama, u kratkom periodu moglo bi da padne između 25 i 40 litara kiše po kvadratnom metru, dok lokalno postoji mogućnost i ekstremnijih padavina većih od 40 litara po kvadratnom metru. Očekuju se udari vetra brzine od 70 do 90 kilometara na sat, kao i grad prečnika do tri centimetra.

Najintenzivnije nevreme već je pogodilo sever zemlje. U okrugu Ludvigslust-Parhim u Meklenburgu-Zapadnoj Pomeraniji padao je grad veličine teniske loptice, a velike količine leda prekrile su tlo do te mere da su na pojedinim mestima morale da budu uklanjane građevinskim mašinama, ističe nemački list.

Lokalni centar za vanredne situacije saopštio je da je tokom jednog sata primljeno oko 168 poziva zbog posledica nevremena. Vatrogasci su intervenisali zbog poplavljenih podruma i uklanjanja oborenog drveća. Za sada nema prijavljenih povređenih, ali razmere materijalne štete još nisu poznate.

U gradu Elmšorn u pokrajini Šlezvig-Holštajn oluja je izazvala probleme i policiji. Policijsko vozilo ostalo je zaglavljeno na poplavljenom putu tokom intervencije, nakon što je voda onemogućila dalje kretanje. U incidentu nije bilo povređenih. U istom gradu grom je izazvao požar na krovu porodične kuće.

Vatrogasci su po dolasku zatekli plamen i gust dim, ali su im snažna kiša i opasnost od novih udara groma otežavali intervenciju. Neke vatrogasne merdevine u početku nisu mogle da budu korišćene zbog opasnosti po bezbednost ekipa, pa su vatrogasci požar gasili iz unutrašnjosti objekta uz upotrebu opreme za zaštitu disajnih organa. Iako se prvobitno verovalo da je jedna osoba ostala zarobljena u kući, kasnije je potvrđeno da niko nije pronađen.

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