Bože sačuvaj! Andrej R. (22) iz Beograda uhapšen je zbog sumnje da je nožem brutalno izbo devojku T. P. (20) u parku kod Vukovog spomenika! Prilikom hapšenja se opirao, bacao stvari i nije želeo da sarađuje s policijom, niti da progovori nijednu reč!

Kako saznajemo, tri osobe su teško ranjene u tri napada nožem u noći između subote nedelje u Beogradu. Jedan napad se dogodio na Slanačkom putu kod broja 74, kada je teško povređen muškarac starosti 34 godine, koji je kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar. Druga dva napada su se dogodila kod stepenica za podzemni prolaz u Ruzveltovoj ulici u kojima su teško povređeni ženska osoba starosti 20 godine i muškarac od 22 godine.

Među napadnutima je devojka T. P., koja je napadnuta oko 21 sat.

- Tri puta je divljački izbodena - dva puta po grudima i jednom u vrat. U teškom stanju i u lokvi krvi devojka je prevezena hitno u Urgentni centar. Ona je intubirana i lekari joj se, nažalost, bore za život. Iskasapljena je po vratu i grudima, a sumnja se da ju je napao muškarac nakon prethodnog sukoba u kafiću u kojem se nalazila i devojka - kaže izvor blizak istrazi za Alo!.

Kako saznajemo, Andrej je uhapšen nedaleko od mesta napada u parku, a prilikom hapšenja se čudno ponašao.

- Opirao se, otimao, bacao svoje stvari, ali nije hteo da prozbori ni jednu jedinu reč. Nije hteo da kaže ni svoje ime niti da pokaže dokumenta, odbijao je potpuno saradnju s policajcima. Zasad nije poznato zbog čega je napao devojku - navodi izvor blizak istrazi.

Nažalost, devojci se i dalje bore za život.

Kako saznajemo, kada je u pitanju napad na Slanačkom putu, u naselju Višnjička banja, žrtva je Aleksandar S., kada ga je ženska osoba napala ključem i povredila ga. Vređan je zbog seksualne orijentacije, s obzirom na to da je Aleksandar beogradski dreg-performer sa umetničkim imenom Alexis Plastic.

„Upravo sam napadnut u gradskom prevozu. Devojka me je ubola ključem u nogu. Krenula je da sedne pored mene, gurnula me je i raspravljala se sa mnom. Vidno psihički nenormalna. Krenula je da me gura, da me udara. Ja sam joj, pošto je žensko, rekao bukvalno: ’Odje*i’. Ona je potom izvukla ključ, zaletela se ka meni. Pre toga me je ogrebala po oku. Zaletela se ka meni, da je nisam nogom odgurnuo od sebe, ona bi me verovatno ubola u glavu“, oglasio se Aleksandar na mrežama.

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