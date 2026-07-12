Pre više od dve decenije život Krisi Stelc iz američke savezne države Oregon promenio se u samo nekoliko sekundi. Nesreća koja se dogodila tokom jednog okupljanja sa prijateljima ostavila ju je bez vida i gotovo bez celog lica, ali nije uspela da slomi njenu volju za životom.

Krisi je imala svega 16 godina kada je tokom prolećnog raspusta boravila u svom stanu sa društvom. Dok je donosila sok prijateljima, primetila je mladića koji se igrao sa sačmaricom. Upozorila ga je da spusti oružje pre nego što nekoga povredi, ali joj je odgovorio da puška nije napunjena. Samo nekoliko trenutaka kasnije odjeknuo je pucanj koji joj je zauvek promenio život.

Sačma ju je pogodila iz neposredne blizine i nanela katastrofalne povrede. Lekari su uspeli da joj spasu život, ali ne i vid niti veći deo lica. Eksplozija joj je uništila nos, levu očnu duplju i teško oštetila desno oko, zbog čega je potpuno oslepela.

Hirurg Erik Dirks, koji ju je više puta operisao, rekao je da nikada ranije nije video tako teške povrede kod pacijenta koji je uspeo da preživi.

Danas, godinama nakon tragedije, Krisi priznaje da u snovima i dalje vidi svet oko sebe. Sanja plavo nebo, more, ali i lice svog sina, čije obraze i oči može da vidi samo dok spava. Iako je izgubila vid, čulo mirisa i veliki deo ukusa, kaže da joj je dodir ostao jedino čulo koje nije narušeno. Njena priča danas predstavlja snažno svedočanstvo o borbi, izdržljivosti i životu uprkos nezamislivo teškoj tragediji.

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