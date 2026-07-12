

Dirljiv oproštaj Beograđanina od Berina L. otkriva kakav je čovek bio mladi Novopazarac koji je pronađen mrtav u Bugarskoj. Nepoznatom vozaču iz Beograda pomogao je u teškom trenutku na putu, a njegova dobrota ostala je urezana u sećanju onih koje je susreo.

Vest o tragičnoj smrti mladog kamiondžije Berina L. iz Novog Pazara potresla je celi region. Dok porodica, prijatelji i sugrađani oplakuju njegov prerani odlazak, društvenim mrežama šire se potresna svjedočanstva ljudi koji su ga poznavali – ili ga, kako kažu, nisu poznavali dovoljno dugo da bi zaboravili njegovu dobrotu, navodi sandzakdanas.rs

Jedna od najemotivnijih objava dolazi od čoveka iz Beograda, koji je ispričao kako mu je upravo Berin, tada potpuni neznanac, nesebično pomogao u jednom od najtežih trenutaka na putu.Prema njegovim rečima, hladne jesenje noći na obilaznici oko Sofije ostao je pored puta nakon što mu je pukla guma na automobilu. Kiša je padala, u gepeku je imao samo kompresor, a satima niko nije želio stati da mu pomogne.Tada se, kako navodi, zaustavio kamion. Iz njega je izašao mladi vozač i upitao ga jednostavno:

- Bio je to Berin L..Iako se nikada ranije nisu sreli, Berin je bez razmišljanja utovario njegovu gumu u kamion, odvezao ga do vulkanizera i sačekao da popravka bude završena. Zatim ga je, iako je zbog toga morao napraviti veliki krug i izgubio dragoceno vrijeme, vratio do njegovog automobila.-

“To je za mene značilo kao cijeli svijet”, napisao je Beograđanin u oproštajnoj poruci.

Kada je nekoliko dana kasnije čuo vest da je Berin pronađen mrtav kod bugarsko-turske granice, nije mogao da sakrije emocije.

“Suze mi na oči krenuše, duša me zabolela. Berine, brate, da ti dragi Alah podari najepše mjesto u Džennetu, a tvojoj porodici sabur”, napisao je u objavi koja se ubrzano deli društvenim mrežama.

Ova priča još jednom pokazuje kakav je čovek bio Berin Latović. Nije ga krasila samo vrednoća i predanost poslu kamiondžije, već i spremnost da pomogne potpunom neznancu, bez očekivanja bilo kakve koristi zauzvrat.Dok istraga o njegovoj smrti i dalje traje i porodica čeka odgovore na brojna pitanja, uspomene poput ove ostaju kao svedočanstvo da je iza sebe ostavio trag dobrote koji neće biti zaboravljen. U Novom Pazaru danas mnogi ne govore samo o tragično izgubljenom mladom životu, već i o čoveku koji je, gde god je putovao, nosio ono najvrijednije – ljudskost.

Alo/Sandzakdanas.rs

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