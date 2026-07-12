Jedan napad se dogodio na Slanačkom putu kod broja 74 i u tom napadu je teško povređen muškarac starosti 34 godine koji je kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar.

Druga dva napada su se dogodila kod stepenica za podzemni prolaz u Ruzveltovoj ulici i u tim napadima su teško povređene jedna ženska osoba starosti 20 godine i muškarac starosti 22 godine.

Obe osobe su sa teškim povredama prevezene u Urgentni centar.

Prošle noći je izvršeno ukupno 95 intervencija od čega 22 na javnim mestima. Najviše poziva bilo je zbog hroničnih kardiovaskularnih bolesnika, ali javljali su se u većem broju psihijatrijski bolesnici i astmatičari.

(RTS)

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