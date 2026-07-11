Prema dostupnim informacijama, B. L. je ubijen u Bugarskoj, a njegovo telo pronađeno je pored kamiona u blizini graničnog prelaza Kapitan Andrejevo, na izlazu iz Bugarske prema Turskoj.

Nadležni organi vode istragu kako bi utvrdili sve okolnosti ovog zločina.

S druge strane, H. B. tragično je stradao nakon kvara na kamionu na graničnom prelazu Gradina.

Prema dosadašnjim informacijama, izašao je iz vozila kako bi pokušao da otkloni kvar, kada je došlo do nesreće u kojoj je izgubio život.

Zbog činjenice da su se obe tragedije dogodile gotovo u isto vreme i da su u pitanju vozači kamiona iz Novog Pazara, u javnosti je došlo do zabune, pa su pojedini mediji objavili netačne informacije mešajući ova dva odvojena slučaja.

Nadležni organi u oba slučaja nastavljaju istragu i očekuju se zvanična saopštenja sa više detalja.

(Informer)