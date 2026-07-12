Prava drama odigrala se sinoć u ulici Vojvode Putnika u Obrenovcu, kada je rutinska kontrola saobraćaja prerasla u ozbiljan incident i napad na službeno lice.

Kako saznajemo, incident se dogodio u subotu, 11. jula, u 20:59 časova ispred kućnog broja 32. Pripadnik Uprave saobraćajne policije (USP) – Odseka za presretače, koji je bio na dužnosti u patroli, zaustavio je tricikl beogradskih registarskih oznaka. Vozilom je upravljao D. N. (50). Međutim, umesto da postupi po naređenju i pokaže dokumenta, vozač je potpuno izgubio kontrolu.

Čim mu je policijski službenik prišao, D. N. je počeo glasno da viče, upućujući saobraćajcu niz brutalnih uvreda, a ubrzo je prešao i na otvorene pretnje po njegovu bezbednost i život.

Inače, građani hvale policiju kažu da je "grad je prodisao". Očevici ovog događaja, ali i meštani okolnih ulica, ističu da je situacija u Obrenovcu danas neuporedivo mirnija. Kako kažu, grad je postao mnogo bezbedniji od dolaska novog načelnika Miroslava Ljubičića. Građani naglašavaju da su policijske patrole stalno na terenu i da se red strogo poštuje. Ipak, kako dodaju, s vremena na vreme desi se poneki sporadičan incident poput ovog sinoćnjeg, ali je najvažnije to što policija odmah i bez odlaganja reaguje i situaciju brzo stavi pod kontrolu.O ovom incidentu odmah je obavešten dežurni zamenik Trećeg osnovnog javnog tužilaštva (TOJT) u Obrenovcu, Dragan Stojanović. Tužilac je naložio da se protiv bahatog vozača D. N. podnese krivična prijava za krivično delo iz člana 23. Zakona o javnom redu i miru (ZOJRM) - ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

BONUS VIDEO