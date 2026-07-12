

Odbegli Beranac Vuk V. (51), za kojim je Crna Gora raspisala međunarodnu poternicu i kojeg istražni organi sumnjiče da je blizak kriminalnoj grupi Radoja Zvicera, uhapšen je u Beogradu u akciji pripadnika NCB Interpola Beograd. Kod sebe je imao lažna doumenta na ime Vladimir Ilić, a pao je u jednom restoranu u srpskoj prestonici!

Kako se navodi Vuk V. je lišen slobode po poternici koju je raspisao NCB Interpol Podgorica.

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za posebne akcije i Policijske uprave za grad Beograd, Interventne jedinice 92, uhapsili su u Beogradu u jednom ugostiteljskom objektu V. V. (1975) državljanina Crne Gore i Srbije, za kojim je bila raspisana crvena Interpolova poternica. Za V. V. je raspisana međunarodna poternica Interpola Podgorica za krivična dela organizovanje kriminalne grupe i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, krivičnog zakona Crne Gore - ističe se u saopštenju MUP-a Srbije i dodaje da je za Vukom V. raspisana i poternica Višeg suda u Beogradu, Posebnog odjeljenja za organizovani kriminal, zbog krivičnih dela za koja ga tereti crnogorsko pravosuđe, stvaranje kriminalne organizacije i dva krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

"Kao i izdržavanja kazne zatvora u trajanju od šest meseci zbog krivičnog dela nedozvoljeno držanje oružja iz Krivičnog zakona Crne Gore. Prilikom hapšenja kod njega su pronađena falsifikovana lična dokumenta izdata na Kosovu i Metohiji, zbog čega će protiv njega, po nalogu nadležnog tužilaštva, biti podneta krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo falsifikovanje isprave. Policija je od V. V. oduzela dva mobilna telefona i o svemu obavestila Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu. V. V. će biti priveden Posebnom odeljenju za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu", piše u saopštenju MUP-a Srbije.

Kako prenose mediji, Vuk V. je kod sebe imao dokumenta iz južne srpske pokrajine na ime Vladimir Ilić, koja će biti predmet daljih veštačenja i provera tokom istrage.

Vuk V. je godinama poznat bezbednosnim službama regiona, a u policijskim evidencijama, kako navode mediji. označen je kao vođa organizovane kriminalne grupe iz Berana koja, prema sumnjama istražitelja, blisko sarađuje sa kavačkim kriminalnim klanom. Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore tereti ga da je bio deo međunarodne kriminalne mreže koju su, prema navodima istrage, predvodili Radoje Zvicer i Vaso U..

Međunarodna crvena Interpolova poternica za Vukom V. raspisana je u septembru 2024. godine, nakon što je Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore nekoliko meseci ranije otvorilo istragu protiv više osoba osumnjičenih za učešće u organizovanom kriminalu. Tokom potrage crnogorska policija obavila je brojne pretrese na severu zemlje, ali Vuk V. nije pronađen.





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