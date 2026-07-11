

Novopazarac H. B. (70) tragično je stradao na graničnom prelazu Gradina nakon što je tokom pokušaja popravke kamiona došlo do kvara na zračnom jastuku, usled čega se vozilo spustilo i usmrtilo vozača.

Na graničnom prelazu Gradina u srijedu, nešto posle 18 sati, dogodila se teška tragedija u kojoj je život izgubio Novopazarac H. B., nakon iznenadnog kvara na kamionu.

Prema informacijama do kojih je došla redakcija, nesreća se dogodila u sredu u večernjim satima, nešto posle 18 časova. H. B. je tokom vožnje primetio kvar na kamionu, zbog čega je zaustavio vozilo i izašao kako bi utvrdio o čemu se radi.

Kako navode izvori, u jednom trenutku došlo je do pucanja zračnog jastuka (nivelatora ovesa), usled čega se kamion iznenada spustio. Nesretni muškarac ostao je priklješten ispod vozila i preminuo je na licu mesta od zadobijenih povreda, navodi portal sandzakdanas.rs

Nadležni organi obavili su uviđaj i utvrđuju sve okolnosti ove tragedije. Prema dosadašnjim informacijama, reč je o nesretnom slučaju izazvanom tehničkim kvarom na kamionu.Ova tragedija izazvala je i određenu zabunu u javnosti, budući da su pojedini mediji u Raškoj pomešali ovaj slučaj sa ubistvom mladog Novopazarca B. L. (24), čije je telo pronađeno na području graničnog prelaza Kapetan Andreevo između Bugarske i Turske. Reč je o dva potpuno različita događaja koja nisu međusobno povezana.

Dok je Harun B. (70) nastradao usled nesretnog slučaja prilikom pokušaja popravke kamiona na graničnom prelazu Gradina, okolnosti smrti B. Latovića i dalje su predmet istrage nadležnih organa.

Vest o smrti H. Bošnjaka potresla je Novi Pazar, gdje je bio poznat kao dugogodišnji profesionalni vozač. Njegova iznenadna smrt rastužila je porodicu, prijatelje i brojne kolege.

Alo/Sandzakdanas

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