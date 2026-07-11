Teška tragedija dogodila se u vodama kod vijetnamskog ostrva Fukuok, kada se turistički brod prevrnuo prilikom povratka sa jednodnevnog izleta.

Na plovilu su se u trenutku nesreće nalazila 32 turista iz Indije i četiri člana posade. Prema dosadašnjim informacijama, najmanje 15 ljudi je poginulo, dok je veliki broj putnika ostao zarobljen u unutrašnjosti broda dok je tonuo.

Plovila koja su se zatekla u blizini odmah su pritekla u pomoć i započela spasavanje ljudi iz mora.

Međutim, spasilačku akciju dodatno je otežala činjenica da su mnogi putnici ostali zarobljeni u prevrnutom brodu. Pripadnici granične straže i mornarice uspeli su da spasu 21 osobu, dok su tela nastradalih izvučena iz mora. Povređeni su hitno prevezeni u najbliže zdravstvene ustanove.

Istraga u toku, uzrok nesreće još nije poznat

Ambasada Indije u Vijetnamu saopštila je da nadležne službe i dalje utvrđuju sve okolnosti pod kojima je došlo do tragedije.

- Tačni detalji nesreće još se utvrđuju, dok lokalne vlasti nastavljaju potragu i spasilačke operacije - navodi se u saopštenju ambasade, koja je ovu nesreću opisala kao tragičan događaj.

Turisti su bili na jednodnevnom izletu između ostrva Hon Maj Rut Ngoai i Fukuok, jedne od najposećenijih turističkih destinacija u Vijetnamu, poznate po belim peščanim plažama i kristalno čistom moru.

Prema prvim informacijama, brod se prevrnuo svega oko 400 metara od pristaništa na ostrvu Hon Maj Rut Ngoai. Šta je izazvalo prevrtanje plovila za sada nije poznato, a nadležni organi pokrenuli su istragu kako bi utvrdili uzrok ove teške nesreće.

Izvor: The Sun