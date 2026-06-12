Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prokuplju, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su T. M. (72) iz okoline Prokuplja, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela izazivanje opšte opasnosti i nasilje u porodici.

Sumnja se da je on unutrašnjost porodične kuće polio zapaljivom tečnošću, a zatim je i zapalio.

U požaru je u potpunosti izgorela unutrašnjost jedne sobe na spratu, kao i deo krovne konstrukcije, dok su u dve sobe u prizemlju i kupatilu izgoreli delovi nameštaja.

Takođe, sumnja se da je T. M, pre nego što je zapalio porodičnu kuću, pretio supruzi da će zapaliti i nju i kuću.

U ovom požaru nije bilo povređenih lica.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

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