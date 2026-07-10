Pevačica Rada Manojlović progovorila je o tome kako je ranije uspevala da zaradi za hleb, pre nego što se probila na estradi.

Folkerka je naime, rekla da se nikad nije stidela rada, kao i da je važno da niko uprkos vrtoglavom uspehu, ne zaboravi odakle je potekao i došao., pa je tako sa ocem radila na pijaci.

- Kada je moj otac prodavao na pijaci i ja sam prodavala na pijaci i radila svirke. On je nalepio moje postere tada na kombi, da glasaju za mene u tom takmičenju. To je mene othranilo, to me je stvorilo, zašto da se stidim - rekla je Rada iskreno za medije.

Kako danas zarađuje mnogo više od pevanja, pevačica je otkrila i kako izdržava naporne svirke, a malo ko zna da je ocu renovirala porodičnu kuću.

-Budimo iskreni, mi radimo sa ljudima, prvo je mnogo ljudi, moraš da računaš da su pod nekim opojnim sredstvima i drugim nekim sredstvima...Nisam imala te probleme, od prvog dana mojih svirki i bavljenja ovim poslom, moj tata je išao sa mnom na svaki nastup i nije dolazilo do toga. Sedela sam ja, pa tata, pa harmonikaši, a s druge strane drugi. Vodili smo računa da se ne dovodi u bilo kakvu priču.

Alo/Blic

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