Samostalno izvođenje carskog reza predstavlja izuzetno redak i gotovo nezamisliv oblik samohirurgije, u kojem žena pokušava da bez medicinske pomoći porodi dete operacijom na sopstvenom telu. Tokom istorije zabeleženo je tek nekoliko ovakvih slučajeva, a većina je imala tragičan ishod za majku, dete ili oboje. Ipak, jedan događaj iz Meksika ostao je upamćen kao gotovo neverovatan primer ljudske izdržljivosti i borbe za život.

U martu 2000. godine Ines Ramirez Perez, žena iz siromašnog planinskog područja savezne države Oahaka, našla se sama u kući nakon više od 12 sati nesnosnih porođajnih bolova. Kako nije imala mogućnost da dođe do lekara, odlučila se na očajnički potez. Nakon što je popila nekoliko čašica alkohola kako bi ublažila bol, kuhinjskim nožem napravila je rez na stomaku i, posle gotovo sat vremena, uspela da izvadi svog sina iz materice. Pupčanu vrpcu presekla je makazama, a potom izgubila svest.

Kada se osvestila, improvizovano je previla ranu i poslala sina po pomoć. Seoski zdravstveni radnik pronašao ju je živu zajedno sa novorođenčetom i privremeno zatvorio ranu, nakon čega je prevezena u bolnicu gde je podvrgnuta dodatnim operacijama zbog povreda creva. Uprkos ogromnom riziku od krvarenja, infekcije i šoka, potpuno se oporavila, kao i njena beba.

Lekari su kasnije ocenili da je njen opstanak bio spoj izuzetne fizičke izdržljivosti i neverovatne sreće, jer je izbegla povrede vitalnih organa i smrtonosne komplikacije. Svoj postupak nikada nije preporučivala drugim ženama, ističući da je to bio očajnički pokušaj da spase život svog deteta kada više nije imala nijednu drugu mogućnost.

BONUS VIDEO