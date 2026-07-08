Incident se dogodio pred očima brojnih prolaznika, ali i karabinjera koji su čitavu situaciju pratili preko sistema video-nadzora i zahvaljujući brzoj reakciji uspeli da uhapse jednog od osumnjičenih.

Prema navodima italijanskih medija, uhapšen je 18-godišnji mladić poreklom iz severne Afrike, rođen u Španiji, koji se sumnjiči da je pokušao da opljačka američkog državljanina dok je sa suprugom šetao u blizini milanske katedrale.

Kamere zabeležile svaki pokret

Nadzorne kamere snimile su trenutak kada je osumnjičeni prišao turisti i pokušao da mu strgne sat sa ruke. Ubrzo mu se pridružio još jedan mladić, za koga se veruje da je učestvovao u pokušaju pljačke.

Međutim, ono što napadači nisu znali jeste da karabinjeri u tom trenutku uživo prate snimke sa kamera postavljenih u centru grada.

Čim su primetili šta se događa, policajci su krenuli ka mestu incidenta i za svega nekoliko trenutaka stigli do osumnjičenih.

Hapšenje završeno povredom

Tokom intervencije jedan od osumnjičenih pokušao je da izbegne hapšenje, ali je ubrzo savladan.

Prilikom privođenja pao je na zemlju i zadobio lakše ogrebotine, kao i povredu glave. Na lice mesta odmah je stigla ekipa hitne pomoći koja mu je ukazala prvu medicinsku pomoć, nakon čega je prebačen u bolnicu radi dodatnih pregleda.

Nakon završene medicinske obrade, protiv njega je pokrenut postupak zbog sumnje da je pokušao razbojništvo.

Turisti prošli sa lakšim povredama

Američki turista i njegova supruga bili su vidno potreseni nakon incidenta. Tokom pokušaja otimanja zadobili su manje ogrebotine, ali su, uprkos tome, odbili da budu prevezeni u bolnicu.

Prema informacijama italijanskih medija, sat koji je bio meta napada procenjen je na oko 500 evra.

Brza reakcija policije sprečila je da pljačka bude uspešno izvedena, a turisti su zadržali svoju imovinu.

Policija traga za drugim osumnjičenim

Dok je jedan mladić uhapšen neposredno nakon incidenta, drugi osumnjičeni uspeo je da pobegne pre dolaska policije.

Karabinjeri trenutno analiziraju snimke nadzornih kamera i prikupljaju dodatne informacije kako bi identifikovali i pronašli drugu osobu koja je učestvovala u pokušaju pljačke.

Ovaj slučaj još jednom pokazuje koliko sistemi video-nadzora mogu biti važni u sprečavanju krivičnih dela u turističkim zonama. Upravo zahvaljujući kamerama i brzoj reakciji policije, incident je okončan bez težih posledica, a jedan od osumnjičenih našao se iza rešetaka svega nekoliko minuta nakon pokušaja napada.

Milano svake godine posećuju milioni turista, zbog čega su centralne gradske zone pod stalnim nadzorom bezbednosnih službi. Upravo u tim delovima grada najčešće se beleže pokušaji džeparenja i krađa usmerenih prema posetiocima, pa policija redovno apeluje na turiste da posebnu pažnju obrate na lične stvari i vredne predmete tokom obilaska grada.