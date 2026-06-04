Dva dana nakon jezivog napada koji je potresao naselje Beloševac, meštani i dalje sa nevericom prepričavaju događaj u kojem je, kako se sumnja, Luka B. (23) nožem teško povredio svoju bivšu emotivnu partnerku M. P. (22) sa kojom, kako kažu, ima bebu. U nameri da zaštite unuku, povređeni su i njeni baka i deka.

Baka povređene devojke zatvorila se u kuću u kojoj se dogodio krvavi obračun, a komšije kažu da su svi u kraju potreseni.

- Poznajemo i baku i deku, divni su ljudi. Ja slabo izlazim zbog bolesti, ali koliko znam, ona živi samo sa njima i oni su joj najveća podrška. Ne možemo da verujemo da se ovako nešto dogodilo u našem komšiluku - priča jedna komšinica.

Prema njenim rečima, kobnog dana stariji bračni par pokušao je da zaštiti unuku kada je osumnjičeni došao do njihove kuće.

- M. P. sa nasilnikom ima i bebu, a očigledno je mislio da nema ko da je zaštiti. Koliko smo čuli, deda je odmah stao ispred unuke kada je video šta se dešava. Hteo je da je zaštiti po svaku cenu. Nažalost, i on je teško povređen. Baka je takođe pokušala da pomogne, ali ju je nasilnik odgurnuo i pala je. Strašno je i pomisliti kroz šta su prošli - kaže sagovornica.

Komšije navode da su i ranije slušale o problemima koje je devojka imala sa bivšim partnerom.

- Pričalo se da je bilo svađa i problema i ranije. Čuli smo da su ga prijavljivali policiji zbog pretnji. Ako je to tačno, onda je tragedija još veća jer je očigledno moglo da dođe do nečeg ovakvog - kaže jedan meštanin, dok drugi dodaje:

- Ceo kraj je u šoku. Ovde su ljudi navikli na miran život, svi se manje-više poznaju. Kada smo čuli šta se dogodilo, ostali smo zatečeni. Sada se samo nadamo da će se devojka i njen deda oporaviti - dodaje komšija.

Podsetimo, sumnja se da je Luka B. u utorak uveče došao u porodičnu kuću bivše partnerke i nožem joj naneo više ubodnih rana u predelu stomaka i grudnog koša. Kada je njen deda pokušao da je zaštiti, osumnjičeni je i njega teško povredio, dok je baku odgurnuo usled čega je pala i zadobila povrede.

Devojka i njen deda hitno su operisani u Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac, gde su lekari uspeli da im stabilizuju stanje. Osumnjičeni je nakon napada pobegao automobilom, ali ga je policija ubrzo pronašla i uhapsila. Tereti se za pokušaj ubistva i nanošenje teških telesnih povreda.

Alo/Kurir

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