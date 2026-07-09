U noći između srede i četvrtka u Prokuplju je došlo prvo do verbalnog sukoba, a zatim do fizičkog kada je jedan muškarac uzeo nož i drugom naneo teške telesne povrede.

Kako se saznaje, napadač je žrtvu više puta isekao nožem.

Nakon što je povređenom ukazana pomoć, prosleđen je na dalje lečenje i trenutno je u bolnici.

Sve se dogodilo u Ulici Arsenija Čarnojevića, a policija je izašla na lice mesta.

Prema prvim informacijama, dvojica muškaraca koji su učestvovali u incidentu su u svađi od ranije.

Alo/Kurir

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