Za sve one koji žele drugačiji letnji odmor, daleko od velikih gužvi i visokih cena na obali, jedno mesto u Slavoniji sve češće postaje izbor turista iz regiona. Orahovica, grad koji mnogi nazivaju „malom Švajcarskom“, privlači posetioce zbog prelepih pejzaža, čistog vazduha i brojnih mogućnosti za aktivan odmor.

Smeštena u Virovitičko-podravskoj županiji, na obroncima Papuka i Krndije, Orahovica nudi spoj planinske prirode, vode i kulturnog nasleđa. Upravo zbog svog zelenila, mirnog ambijenta i pogleda na okolne planine, destinacija je dobila nadimak koji je podseća na alpske krajeve.

Pored toga, grad nosi i zanimljiv nadimak „Grad blizanaca“, jer prema lokalnim podacima veliki broj stanovnika ima brata ili sestru blizanca, što je jedna od posebnosti po kojima se ovo mesto izdvaja.

Glavna letnja atrakcija je Orahovačko jezero, koje se nalazi okruženo šumom i zelenim površinama. Za razliku od mnogih popularnih turističkih mesta gde su gužve tokom sezone gotovo neizbežne, ovde posetioci mogu da uživaju u opuštenijoj atmosferi i odmoru u prirodi.

Uz kupanje i relaksaciju pored jezera, turistima su dostupni brojni sadržaji:

uređeni prostori za kampovanje i druženje uz roštilj,

biciklističke i planinarske staze,

tereni za sportske aktivnosti,

sadržaji za decu,

edukativne staze za ljubitelje prirode.

Jedan od razloga zbog kojih Orahovica privlači sve više gostiju jesu i cene koje su povoljnije u odnosu na mnoga poznatija turistička odredišta. Dok su troškovi hrane na obali poslednjih godina postali važan faktor prilikom planiranja putovanja, u ovom delu Slavonije posetioci i dalje mogu pronaći pristupačnije opcije.

Prema dostupnoj ponudi, pica se može pronaći po ceni od oko 6,50 evra, manja porcija ćevapa za približno 5 evra, hamburgeri za oko 4 evra, dok jednostavniji obroci poput sendviča mogu koštati oko 2,50 evra. Pored toga, lokalni restorani nude i tradicionalne specijalitete karakteristične za ovaj kraj.

Orahovica nije zanimljiva samo zbog prirode i gastronomije. Ljubitelji istorije mogu da posete jednu od najpoznatijih znamenitosti ovog područja — Ružica grad, odnosno Veliku utvrdu Orahovica, čiji se prvi tragovi vezuju za srednji vek.

U okolini grada nalazi se i manastir Svetog Nikole iz 16. veka, kao i obnovljena vodenica s početka 20. veka, koja svedoči o nekadašnjem načinu života u ovom kraju.

Zahvaljujući kombinaciji prirodnih lepota, kulturnih znamenitosti i pristupačnih troškova, Orahovica se sve više nameće kao destinacija za kraći odmor, produženi vikend ili beg od letnjih gužvi. Za putnike koji žele mir, aktivnost i autentičan doživljaj kontinentalnog turizma, ovo mesto postaje jedna od zanimljivijih opcija u regionu, piše Zagreb info.