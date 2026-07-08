Šesnaestogodišnji hrvatski državljanin osumnjičen je da je izvršio krvavi napad u Gimnaziji Velfen u nemačkom gradu Šongau u Bavarskoj, u kojem su teško povređene dve trinaestogodišnje devojčice. Bavarski ministar unutrašnjih poslova Joahim Herman izjavio je da je osumnjičeni ranije bio na psihijatrijskom lečenju, dok policija nastavlja istragu o motivu napada.

Istražuje se motiv napada

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Prema rečima ministra Hermana, istraga je i dalje u toku, zbog čega nadležni za sada ne iznose više detalja o okolnostima koje su prethodile napadu.

Postoje naznake da je osumnjičeni bivši učenik škole, ali ta informacija još nije zvanično potvrđena. Takođe se proveravaju navodi da je tinejdžer i ranije bio poznat policiji zbog upućivanja pretnji.

– Sve okolnosti sada se detaljno istražuju – rekao je Herman.

Ministar je potvrdio i da osumnjičeni ima hrvatsko državljanstvo i da je do nedavno živeo sa roditeljima.

Za sada nije poznato da li je napadač poznavao dve teško povređene devojčice ili su one slučajno postale njegove žrtve.

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Dve devojčice teško povređene

Napad se dogodio u Gimnaziji Velfen u Šongau, kada je šesnaestogodišnjak upao u školu i napao više osoba.

Policija je brzo opkolila školu i uhapsila osumnjičenog, a za sada nema naznaka da je u napadu učestvovao još neko.

Prema prvim informacijama, napadač je bio naoružan nožem i vatrenim oružjem. Međutim, nemačka novinska agencija navodi da vatreno oružje nije pronađeno, iako je na licu mesta otkrivena municija.

U napadu su teško povređene dve trinaestogodišnje učenice koje su hitno prevezene u bolnicu. Policija je saopštila da njihove povrede više nisu opasne po život.

Tokom intervencije angažovan je veliki broj policijskih snaga, kao i šest medicinskih helikoptera, od kojih su četiri bila iz sastava ADAC-a.

Za roditelje učenika otvoren je informativni centar u lokalnoj vatrogasnoj stanici, gde mogu da dobiju informacije o incidentu i stanju dece.

Izvor: RTL