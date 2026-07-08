Šesnaestogodišnji hrvatski državljanin osumnjičen je da je izvršio krvavi napad u Gimnaziji Velfen u nemačkom gradu Šongau u Bavarskoj, u kojem su teško povređene dve trinaestogodišnje devojčice. Bavarski ministar unutrašnjih poslova Joahim Herman izjavio je da je osumnjičeni ranije bio na psihijatrijskom lečenju, dok policija nastavlja istragu o motivu napada.

Istražuje se motiv napada

Prema rečima ministra Hermana, istraga je i dalje u toku, zbog čega nadležni za sada ne iznose više detalja o okolnostima koje su prethodile napadu.

Postoje naznake da je osumnjičeni bivši učenik škole, ali ta informacija još nije zvanično potvrđena. Takođe se proveravaju navodi da je tinejdžer i ranije bio poznat policiji zbog upućivanja pretnji.

– Sve okolnosti sada se detaljno istražuju – rekao je Herman.

Ministar je potvrdio i da osumnjičeni ima hrvatsko državljanstvo i da je do nedavno živeo sa roditeljima.

Za sada nije poznato da li je napadač poznavao dve teško povređene devojčice ili su one slučajno postale njegove žrtve.

Dve devojčice teško povređene

Napad se dogodio u Gimnaziji Velfen u Šongau, kada je šesnaestogodišnjak upao u školu i napao više osoba.

Policija je brzo opkolila školu i uhapsila osumnjičenog, a za sada nema naznaka da je u napadu učestvovao još neko.

Prema prvim informacijama, napadač je bio naoružan nožem i vatrenim oružjem. Međutim, nemačka novinska agencija navodi da vatreno oružje nije pronađeno, iako je na licu mesta otkrivena municija.

U napadu su teško povređene dve trinaestogodišnje učenice koje su hitno prevezene u bolnicu. Policija je saopštila da njihove povrede više nisu opasne po život.

Tokom intervencije angažovan je veliki broj policijskih snaga, kao i šest medicinskih helikoptera, od kojih su četiri bila iz sastava ADAC-a.

Za roditelje učenika otvoren je informativni centar u lokalnoj vatrogasnoj stanici, gde mogu da dobiju informacije o incidentu i stanju dece.

Izvor: RTL