Jedan američki turista nakon odmora u Hrvatskoj odlučio je da preispita svoje planove za buduća letnja putovanja po Evropi. Iako dolazi sa Floride, američke savezne države poznate po visokim temperaturama i velikoj vlažnosti, tvrdi da su ga vrućine tokom boravka na hrvatskoj obali potpuno iscrpele.

Njegova reakcija nije bila povezana sa cenama, hranom ili uslugom, već isključivo sa vremenskim uslovima koje je doživeo tokom odmora. Svoje iskustvo podelio je na društvenoj mreži Reddit, gde je napisao da ozbiljno razmišlja o tome da ubuduće izbegava Evropu tokom najtoplijeg dela godine.

Turista je objasnio da je ranije imao slično iskustvo tokom putovanja kroz zapadnu Evropu u julu, zbog čega je odlučio da ove godine izabere jun, očekujući prijatnije temperature. Međutim, ni raniji termin nije mu doneo olakšanje.

Kako je naveo, tokom toplotnog talasa imao je osećaj da gotovo nema mogućnosti da se rashladi, čak ni zato što je boravio pored mora.

„Možda zvuči kao da preterujem, ali ovaj toplotni talas je zaista nepodnošljiv. Živim na Floridi, koja je poznata po vrelim i sparnim letima, ali ovo je jednostavno bilo previše“, napisao je.

Posebno ga je iznenadilo što na obali nije bilo dovoljno osveženja ni od morskog vazduha.

„Ako nisi u moru ili pod tušem, praktično nikada ne uspeš da se rashladiš“, naveo je u svojoj objavi.

Dodao je da se nije radilo samo o uobičajenom osećaju da je „vruće“, već o temperaturama koje su ozbiljno uticale na njegovo svakodnevno funkcionisanje. Prema njegovim rečima, nakon povratka kući čak je razmišljao da proveri zdravstveno stanje zbog iscrpljenosti koju je osećao.

Njegova objava izazvala je veliki broj reakcija, a mnogi korisnici, uključujući i stanovnike Hrvatske, složili su se da njegove žalbe nisu preterane. Brojni komentatori naveli su da je period krajem juna i početkom jula bio među težim toplotnim periodima poslednjih godina.

Jedan korisnik istakao je da razume njegovu reakciju i da su temperature bile toliko visoke da su otežavale čak i obične aktivnosti napolju.

„Možda je prijatno u hladu i pored mora, ali za bilo kakvo kretanje i aktivnosti gotovo da nema uslova“, napisao je.

U diskusiji se pojavilo i više komentara o tome da ekstremne vrućine postaju sve češća pojava tokom evropskih leta. Pojedini putnici naveli su da zbog visokih temperatura menjaju navike i više ne biraju jul i avgust za odmor u južnoj Evropi.

Mnogi smatraju da su prelazni periodi poput septembra, maja, pa čak i aprila, postali privlačniji za putovanja jer nude prijatnije temperature i manje opterećenje za turiste koji teško podnose velike vrućine.

Iskustvo ovog američkog turiste pokazuje da vremenski uslovi sve više utiču na izbor destinacije i termina putovanja, čak i među ljudima koji dolaze iz krajeva gde su visoke temperature uobičajene, piše Index.hr.