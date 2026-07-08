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Amerikanac posle letovanja kod Hrvata odlučio: Nikad više Evropa leti, a nisu problem cene
Letovanje u Hrvatskoj ostavilo je snažan utisak na jednog američkog turistu, ali ne zbog lepota obale ili troškova putovanja. Posle boravka tokom toplotnog talasa, ovaj putnik sa Floride poručio je da će ubuduće dobro razmisliti pre nego što Evropu poseti u najtoplijim mesecima godine.
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