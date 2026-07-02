Naime, fokus suđenja bilo je pitanje da li su obe svesno optužile školskog druga tinejdžerke za silovanje i njenu navodnu trudnoću.

Na kraju, sud nije uspeo da dokaže namernu lažnu optužbu. Test na trudnoću se ispostavio negativnim.

Prema izveštajima medija, tinejdžerka iz Bosne i Hercegovine navodno je imala seksualni kontakt sa školskim drugom krajem 2025. godine. Da li je to bilo dobrovoljno, do danas nije jasno. Nakon toga, prema tužilaštvu, ispričala je svojoj razrednoj starešini o seksualnom napadu i trudnoći. Majka, takođe optužena za klevetu, potom je navodno rekla svojoj ćerki: „Slobodno reci da si trudna.“

Dalje se navodi da je petnaestogodišnjakinja u martu 2026. godine, tokom kontradiktornog ročišta, govorila o drugačijem obliku silovanja nego što je danas govorila na sudu.

„Svaki put mi pričate nešto novo“, izrazio je svoje sumnje sudija. „Nismo mogli da kažemo istinu jer je advokat mog ujaka bio sa mnom u tom trenutku“, pravdala se optužena. „Kod nas je čast najvažnija.“

Odbrana je naglasila da se napad zaista dogodio. „Iz paničnog straha od reakcije svog strogo verskog okruženja, ona je ćutala o tačnim okolnostima i bojala se da je zaista trudna“, rekla je advokat odbrane.

Majka je rekla da je za incident saznala tek putem telefonskog poziva iz škole.

„Naravno da sam tada razgovarala sa ćerkom“, rekla je četrdesetogodišnjakinja. Ćerka joj je objasnila da nije sigurna da li je trudna. „Rekla sam: 'U redu, preuzeću to na sebe, želim da te zaštitim. Ali hajde da idemo kod ginekologa.'“ Verovala je u navode svoje ćerke. Takođe se osvrnula na govornu poruku mladića od 4. decembra 2025. godine, u kojoj on navodno traži od petnaestogodišnjakinje da abortira.

„Uradićemo to u petak“, navodi se, između ostalog, u poruci. „Recite svima u školi da ja nisam otac“, čuje se poruka koju je preko školskog Microsoft Teams naloga navodno poslao optuženi petnaestogodišnjak poreklom iz Hrvatske.

Tinejdžer je juče svedočio na klupi za svedoke da poruka nije bila od njega. Nije mogao da objasni čiji se glas čuo na snimku koji je pušten na suđenju.

„Ništa se nije dogodilo“, rekao je petnaestogodišnjak. Hrvat je ranije bio istraživan zbog seksualnog prestupa, ali je postupak obustavljen.

Sudija je na kraju oslobodio majku i ćerku. „Jasno je da se ovde nešto dogodilo“, rekao je juče tokom izricanja presude.

„Ali šta se zaista dogodilo ovde se neće razjasniti.“ Tužilaštvo se danas nije izjasnilo o mogućoj žalbi. Presude stoga nisu pravosnažne.

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