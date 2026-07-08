Neobičan oglas za prodaju kuće u Zagrebu izazvao je veliku pažnju javnosti i potencijalnih kupaca. U trenutku kada cene nekretnina u glavnim gradovima regiona dostižu rekordne nivoe, ponuda kuće sa velikom parcelom za 50.000 evra mnogima je delovala gotovo neverovatno.

Nekretnina se nalazi u zagrebačkom naselju Dubrava, u delu Mihovci, a reč je o kući površine 48 kvadratnih metara koja se prodaje zajedno sa zemljištem od čak 1.047 kvadrata. Upravo velika okućnica u gradskoj zoni jedan je od glavnih razloga zbog kojih je oglas izazvao toliko interesovanje.

Nakon objavljivanja ponude, društvene mreže preplavili su komentari zainteresovanih građana. Mnogi su ocenili da je cena preniska za nekretninu u Zagrebu sa tolikim placem, dok su pojedini korisnici čak savetovali vlasnicu da ne prodaje kuću po toj vrednosti.

„Nemojte to tako jeftino prodavati, neko je za to mnogo radio“, bio je jedan od komentara koji je privukao pažnju. Deo korisnika smatrao je da bi tržišna cena mogla biti znatno viša, čak i oko 70.000 evra, bez obzira na stanje objekta.

Ipak, razlog za nižu cenu nalazi se u uslovima života i potrebnim ulaganjima. Kuća ima električnu energiju i upotrebnu dozvolu, ali nije priključena na gradski vodovod. Vodosnabdevanje se trenutno rešava pomoću cisterne, što za budućeg vlasnika predstavlja dodatnu obavezu i troškove.

Osim toga, objekat zahteva kompletnu adaptaciju kako bi se prilagodio savremenim standardima stanovanja. Dodatni faktor je i lokacija u području Parka prirode Medvednica, gde postoje posebna pravila vezana za gradnju, rekonstrukciju i određene zahvate na objektima.

Prema opisu vlasnice, unutrašnjost kuće je funkcionalno organizovana. Na spratu se nalaze dve sobe i kupatilo, dok se u prizemlju nalazi veća otvorena prostorija koja objedinjuje dnevni boravak i kuhinju. U prostoru ispod stepenica smešten je dodatni toalet, a nekretnina poseduje i terasu i balkon.

Pitanja potencijalnih kupaca odnosila su se i na dokumentaciju. Vlasnica navodi da kuća ima fizičku upotrebnu dozvolu, ali da ona ranije nije bila zvanično predata u katastar, što je dodatna stavka koju zainteresovani moraju proveriti pre kupovine.

Iako cena na prvi pogled deluje izuzetno povoljno, ovaj primer pokazuje da kod nekretnina vrednost ne određuje samo lokacija i veličina zemljišta, već i infrastruktura, stanje objekta, administrativni status i budući troškovi ulaganja. Upravo kombinacija atraktivne parcele i potrebnih radova učinila je ovu zagrebačku kuću jednom od najkomentarisanijih ponuda na tržištu, piše Jutarnji list.