Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa nadležnim tužilaštvima, uhapsili su tri osobe koje se sumnjiče da su 6. juna pokušale da izvrše krivično delo teška krađa na štetu advokatske kancelarije Tomanović.

Uhapšeni se sumnjiče i za više krivičnih dela teška krađa, kao i za krivično delo razbojnička krađa, prilikom kojih su ukrali veću količinu zlatnog nakita, ručnih satova i novca.

Određeno im je zadržavanje do 48 časova, nakon čega su, uz krivičnu prijavu, privedeni Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Istovremeno, policijski službenici Policijske uprave za grad Beograd, u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, preduzimaju mere i radnje radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti, kao i identifikacije i pronalaska lica koje je 24. juna u Resavskoj ulici prišlo s leđa jednom advokatu i udarilo ga pesnicom.