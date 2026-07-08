Lepa Brena i njen sin Viktor Živojinović oglasili su se na društvenim mrežama jer su izgubili kućnog ljubimca.

Njima je papagaj odleteo iz porodičnog doma na Bežanijskoj kosi, a nudili su nagradu svakome ko pomogne u pronalasku.

Viktor se oglasio na mrežama, a istu fotografiju je objavila i Brena.

- Izgubljena ptica na Bežanijskoj kosi. Molimo sve koji su je videli ili pronašli da se jave. Sledi nagrada za onoga ko je pronađe ili pruži informaciju koja dovede do njenog pronalaska. Hvala svima na pomoći - napisao je on, a potom saopštio lepe vesti:

- Ptica je pronađena. Hvala od srca svim prijateljima, poznanicima i dobrim ljudima koji su šerovali objavu, javljali se i pružili podršku. Odazvali ste se u zaista velikom broju i to mi je mnogo značilo u ovim trenucima. Hvala vam na svakoj poruci i trudu. Još jednom ste pokazali koliko zajedništvo i dobra volja mogu da naprave razliku - napisao je Viktor.

- Nađena Jolie posle 9 sati - napisala je devojka koja je snimila spašavanje ptice.

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