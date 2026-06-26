

Najmanje šestoro ljudi iz neposredne blizine gledalo je stravičnu likvidaciju Darka V. zvanog Prike na Voždovcu!

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je zvaničnu istragu protiv četvorice osumnjičenih za ovo ubistvo, a detalji iz naredbe o sprovođenju istrage otkrivaju da je egzekutor, pucajući usred punog lokala, direktno ugrozio živote brojnih svedoka koji su preživeli pravi pakao.

Zločin koji je uzdrmao Beograd odigrao se 22. juna, a istražitelji su rekonstruisali dramatične trenutke iz ugostiteljskog objekta. Pucnjavi i jezivim scenama prisustvovalo je više osoba koje su se u tom trenutku našle na liniji vatre.

Pored Vuka M., koji je sedeo za stolom sa Darkom V. i zadobio teške telesne povrede, u lokalu je bilo još četvoro gostiju koji su iz neposredne blizine gledali kako ubica povlači obarač.

U trenucima kada su odjeknuli smrtonosni hici, u opasnosti su se našla i dvoje radnika ugostiteljskog objekta, pred čijim očima se srušio likvidirani Darko V.

Svi oni svedočili su nezapamćenoj hladnokrvnosti ubice. Osumnjičeni N.K. je na lokaciju stigao taksijem, opušteno ušao u kafić i rukovao se sa Veskovićem. U momentu kada mu je Prika okrenuo leđa i krenuo ka svom stolu, N.K. je iz torbice za pojasom izvukao pištolj kalibra 9 mm i ispalio najmanje 6 projektila u pravcu njegove glave i leđa. Darko je na mestu ostao mrtav, dok je jedan od metaka teško ranio Darka V..

Alo/Telegraf.rs

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