Evropski sud za ljudska prava presudio je da Italija mora da isplati odštetu ženi jer je tužiteljka odbacila ponovljene optužbe žene da ju je partner silovao, uz obrazloženje da je „normalno“ da muškarci savladaju otpor „umornih“ žena.

Sud je zaključio da takve izjave šire s***ističke stereotipe i umanjuju ozbiljnost rodno zasnovanog nasilja, što je žrtvu izložilo daljoj viktimizaciji.

Takođe je utvrđeno da italijansko pravosuđe nije sprovelo brzu, temeljnu i efikasnu istragu, što je njegova obaveza u slučajevima porodičnog i s****ualnog nasilja.

Francuskinja Odri Ubeda, koja je prijavila svog bivšeg partnera, rekla je da je bila zapanjena kada je saznala da je tužioc koji je odbacio optužbe zapravo bila tužiteljka. Dakle, žena.

Slučaj se dogodio u aprilu 2021. godine, kada je Ubeda, koja je živela sa svojim italijanskim partnerom blizu Avelina, prijavila policiji da je on godinama fizički i psihički zlostavljao nju i njihovo dvoje dece. Tvrdila je da ju je više puta silovao, držao joj nož uz grlo pred dva svedoka i pretio da će njen slučaj završiti u novinama kao i drugi slučajevi femicida.

Kasnije te godine, tužiteljka zadužena za slučaj zatražila je da se istraga zatvori. Incident sa nožem je opisala kao „lošu šalu“ i rekla da je fizičko nasilje nad decom bila disciplina koja nije prevazišla roditeljska ovlašćenja.

Što se tiče optužbi za silovanje, rekla je da je teško utvrditi da li su uopšte počinjene jer muškarac možda nije bio svestan da njegova partnerka nije pristala na s***ualni odnos. Objasnila je da je „normalno da muškarci moraju da prevaziđu određeni nivo otpora koji skoro svaka žena pokazuje kada je umorna od svakodnevnog života, a muškarac inicira s***ualni odnos“.

Zahtev za obustavu istrage je na kraju odbijen i slučaj je dodeljen drugom tužiocu. Optuženi je u prvostepenom postupku osuđen na četiri i po godine zatvora, ali je trenutno pušten uz kauciju dok čeka žalbu.

Evropski sud za ljudska prava naložio je Italiji da isplati Odri Ubedi i njeno dvoje dece oko 60.000 evra odštete. Majka i deca su živeli u sigurnoj kući tri godine. Sud je presudio da su italijanske vlasti prekršile zabranu nehumanog i ponižavajućeg postupanja sa žrtvama porodičnog nasilja time što nisu preduzele odgovarajuće zaštitne mere, kao što je obezbeđivanje porodičnog doma ili dozvola da se presele u Francusku.

U razgovoru sa italijanskim medijima nakon presude, Ubeda je rekla da je sudska odluka „zadovoljstvo pravde“ i „pobeda za sve žene“.

„Kada mi je advokat objasnio da je sudija praktično oslobodila mog bivšeg partnera pozivajući se na sliku muškarca koji mora da prevaziđe otpor žene da bi imao s***, ponovo sam se osetila povređeno. A bilo je još šokantnije kada sam saznala da je objašnjenje napisala žena“, rekla je za italijanski list La Repubblica.