Pevač Andrija Bajić je 12 godina bio pod sankcijama RTS-a, a iza njega je ostao veliki broj pesama i ploča prodatih u milionskim tiražima.

Karijeru je započeo u duetu sa bratom, duo svima poznatiji kao "Braća Bajić".

I u vreme kad se u narodnoj muzici najviše kukalo, kad su ljubavni problemi bili skoro jedini problemi u "Titovo vreme", Andrija i Toma Bajić su snimali najveselije pesme i parodije.

- Poznato je da su Srbi dobri ljubavnici, možda nam zato i rastanak tako teško padne. Nas dvojica nikako nismo pronalazili sebe u pesmama tipa "kuku majko, ostavila me devojka". Mi smo udarali brigu na veselje, a svesni smo da smo možda i preterivali u tim šalama i parodijama - ispričao je legendarni Andrija Bajić.

- Primera radi, kad se pojaviše prvi čupavci u muzici, mi zapevasmo: "Aoj curo, aoj zrela kruško, a kad priđem vidim da je muško." Kad se namnožiše činovnici u Titovo doba, mi zapevasmo: "Jaoj ljudi, ne možemo više, jedan radi, a petoro piše." A kad u Srbiji početkom devedesetih uđoše majke u skupštinu da izvlače sinove iz vojske, Toma i ja smo snimili pesmu: "Oj, Srbijo, mila mati, na niske si spala grane, nećeš valjda dočekati da te žene brane".

Zbog šaljivih pesama dobio sankcije RTS

Šaljive pesme i parodije donele su Bajićima ogromnu popularnost i probleme. S jedne strane stekli su epitet baštinika iskonskog srpstva, s druge strane bili su na udaru zabrana i sankcija.

- Svakako da je taj bojkot od strane najvećih televizija uticao na našu karijeru. Čim se popnemo gore, čim izbacimo neku pesmu koja zatalasa narod, spuštani smo dole, jednostavno nas sklone. Mi smo 12 godina bili pod sankcijama na RTS-u. Dešavalo se da me na ulici prepoznaju neki voditelji i novinari RTS-a, zatraže izjavu, ja nešto kažem, a onda me urednci izbrišu. Desilo se i da zakažemo gostovanje u emisiji o pokojnom Tomi Zdravkoviću, a onda nam otkažu dan uoči emisije. Najžalosnije je da ti urednici koji su nas skidali sa programa nisu bili ni rođeni kad su Braća Bajić počeli da snimaju - rekao je tada.

Iako ga punih 12 godina nije bilo na RTS-u, Javni servis je napravio presedan, te objavio vest o pevačevoj smrti.

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