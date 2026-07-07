Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv M.G. zbog sumnje da je 14. aprila ove godine u Sutomoru, uz pretnje po život, silovao svoju emotivnu partnerku S.Ž.

Optužnicom se tereti i za višemesečno nasilje u porodici, odnosno uhođenje i praćenje oštećene, a tužilaštvo je Višem sudu u Podgorici predložilo da mu se produži pritvor.

Nakon sprovedene istrage, podgoričko Više državno tužilaštvo predalo je Višem sudu optužnicu protiv okrivljenog M.G., kojom se tereti za silovanje i porodično nasilje. Uz optužnicu, tužilaštvo je Sudu dostavilo i predlog da se okrivljenom produži pritvor.

"Optužnicom se okrivljenom stavlja na teret da je dana 14. aprila 2026.godine u Baru – Sutomore izvršio obljubu nad emotivnom partnerkom oštećenom S.Ž., bez njenog pristanka, na način što je nakon što je zapretio oštećenoj da mora da bude sa njim, da neće dozvoliti da iko više bude sa njom i da će ubiti svakog ko bude sa njom u vezi, odvezao u apartman i protiv njene volje izvršio obljubu nad njom, dok je prethodno u periodu od januara do aprila 2026.godine, ugrozio njenu sigurnost, tako što je u navedenom periodu u više navrata upućivao pretnje oštećenoj, te je pratio više puta i uhodio, kao i unajmio ljude da je prate i slikaju gde se nalazi, što je kod oštećene izazvalo osećaj straha i uznemirenosti", piše u saopštenju.