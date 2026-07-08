Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv R. I. (73) iz Nevesinja zbog sumnje da je otrovao pašnjak i stočnu hranu V. I. u selu Donji Drežanj, što je rezultiralo uginućem dve krave i uništenjem stočne hrane u vrednosti od 16.000 KM (7.829 evra).

Okrivljeni se tereti da je počinio produženo krivično delo zagađivanja hrane i vode za ishranu, odnosno pojenje životinja.

Prema optužnici, R. I. je u noći između 22. i 23. septembra 2025. godine posuo otrovnu supstancu „bendiokard“ (insekticid) po silaži pripremljenoj za ishranu domaćih životinja u vlasništvu V. I. Time je oštećenom naneo štetu od oko 16.000 KM jer je morao da uništi silažu.

U drugoj tački optužnice navodi se da je R. I. 15. decembra 2025. godine posuo supstancu „karbofuran“ (pesticid) po pašnjaku V. I. Oštećeni je odveo dve krave i tele da pasu na tom pašnjaku. Nakon konzumiranja, obe krave su uginule, dok je tele spaseno uz pomoć veterinara.

Ukoliko se dokaže krivica R. I., suočava se sa kaznom od jedne do pet godina zatvora.