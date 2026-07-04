Belgijanka Selin Kremer, koja je nestala u junu 2023. godine tokom planinarenja u divljini australijske Tasmanije, pronađena je gotovo tri godine kasnije zahvaljujući upornosti porodice i grupe volontera koji nisu odustali od potrage ni nakon što su je zvanične službe obustavile.

Selin, koja je tada imala 31 godinu, poslednji put je viđena 17. juna u mestu Varata. Nekoliko dana kasnije njen automobil pronađen je parkiran u blizini staze kod vodopada Filozofers Fols, ali uprkos opsežnoj akciji u kojoj su učestvovali spasioci, policija, dronovi i helikopteri, od nje nije bilo ni traga. Zbog izuzetno loših vremenskih uslova potraga je prekinuta, uz procenu da nije mogla da preživi.

Porodica se, međutim, nije pomirila sa takvim ishodom. U saradnji sa jutjuberom i istraživačem Robom Parsonsom organizovana je privatna potraga, tokom koje su analizirani podaci sa njenog mobilnog telefona. Krajem 2025. godine pronađen je njen telefon, a ubrzo potom i nekoliko predmeta za koje se veruje da su joj pripadali, uključujući improvizovani ogrtač napravljen od crne kese za smeće i staklenu flašu za vodu.

Preokret u slučaju dogodio se 28. januara 2026. godine, kada je jedan od volontera tokom pretrage pronašao ljudske ostatke u nepristupačnom području. Policija je nekoliko dana kasnije u reci Artur pronašla i dodatne posmrtne ostatke, kao i ključeve njenog automobila.

Krajem februara forenzičari su saopštili da postoje uverljivi dokazi da pronađeni ostaci pripadaju Selin Kremer. Policija Tasmanije izrazila je saučešće njenoj porodici i zahvalila volonterima čija je višegodišnja upornost bila presudna u rasvetljavanju sudbine mlade Belgijanke.

Sumnja se da se devojka jednostavno izgubila i da nije uspela sama da preživi u divljini.

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