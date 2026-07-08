Tokom utorka, 7. jula, na području Južnobačkog okruga dogodilo se šest saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba izgubila život, dok su tri osobe zadobile lake telesne povrede.

Prema podacima Policijske uprave u Novom Sadu, na teritoriji Grada Novog Sada u istom periodu dogodila se jedna saobraćajna nezgoda.

Pored uviđaja i rada na rasvetljavanju okolnosti nesreća, saobraćajna policija sprovela je pojačanu kontrolu učesnika u saobraćaju. Tokom jednog dana otkriven je i sankcionisan ukupno 351 prekršaj iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Iz saobraćaja je isključeno 39 vozača i jedno vozilo, dok su dva vozača zadržana. Jedan je zadržan zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, a drugi zbog ponavljanja, odnosno nastavljanja vršenja saobraćajnih prekršaja.

Protiv njih će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave, nakon čega će biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.

Policija još jednom apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise, prilagode brzinu uslovima na putu i ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola ili drugih psihoaktivnih supstanci, kako bi se sprečile tragedije na putevima.