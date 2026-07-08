Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv V.D. (21) iz Trebinja zbog sumnje da je počinio produženo krivično delo ugrožavanje bezbednosti, a optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Trebinju.

Prema navodima optužnice, V.D. je 12. oktobra 2024. godine, između 20 i 21 čas, na benzinskoj pumpi u Trebinju ozbiljnim pretnjama ugrozio bezbednost M.A. Kako se navodi, prišao je M.A. koji se nalazio u svom vozilu ispred pumpe, stao ispred njega i rekao mu: „Gepekovaću te, namlatiću te“, nakon čega se udaljio sa lica mesta.

Optužnicom se dalje navodi da je V.D. dan kasnije, 13. oktobra 2024. godine, putem društvene mreže Instagram oštećenom uputio više glasovnih pretećih poruka. U jednoj od njih poručio mu je: „Mogu ti doći kući sa 20 ljudi, telesne povrede će ti biti najmanji problem“, dok je u drugoj rekao: „Kada te vidim u gradu, dođe mi da te zakoljem“.

M.A. je, prema navodima optužnice, ove pretnje ozbiljno shvatio i osetio se ugroženim za svoj život i život svoje porodice, nakon čega je o događaju obavestio Policijsku upravu Trebinje.

V.D. se tereti da je počinio produženo krivično delo ugrožavanje bezbednosti iz člana 150. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 57. istog zakonika.

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