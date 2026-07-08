Ovo je odgovor naprednjaka i prenosimo ga u celosti:

- Za tajkunske medija važi staro pravilo da je svaka propaganda laž, a da je svaka vest propaganda. Njihovi tekstovi su u stalnoj i nepomirljivoj svađi sa osnovnim postulatom novinarstva - istinom.

- U pitanju su najordinarniji spinovi, koji predstavljaju alat u hibridnom ratu protiv Srpske napredne stranke, i nastojanju da se do vlasti dođe bez izbora.

- Ne napadaju tajkunski mediji Adrijanu Mesarović zato što je nešto uradila, već samo zato da bi u svojim klevetničkim paskvilama mogli da navedu da je bliska saradnica Miloša Vučevića. To je očigledno iz njihovog propagandnog galimatijasa, koji je pisan sa samo jednim ciljem - da se napadne predsednik najjače političke stranke u Srbiji. A to rade zato što znaju da zahvaljujući odgovornoj politici Aleksandra Vučića i Miloša Vučevića popularnost i snaga SNS-a bivaju sve veći, a snaga blokaderskog pokreta, koji podržavaju, biva sve manja.

- I to je pravi i jedini povod ovog i svih prethodnih tekstova. To će biti povod svih njihovih tekstova u budućnosti. Ali, čudi nas kako takvi kolosi objektivnog i istraživačkog novinarstva ne znaju da se bave uzaludnim poslom. Izbore ne dobijaju spinovi, klevete, izmišljotine i širenje mržnje. Izbore dobijaju kvalitetan program, odgovorni lideri i snažna stranka, kojima veruje većina naroda. A narod Srbije veruje svom predsedniku Aleksandru Vučiću.

- Narod veruje Milošu Vučeviću i Srpskoj naprednoj stranci. Za prethodnih 14 godina, prosečna plata u Srbiji uvećala se sa 360 na više od 1.000 evra, a prosečna penzija sa 204 na blizu 500 evra. SNS je garant da će Srbija nastaviti da napreduje. Da će plate i penzije nastaviti da rastu. Narod zna da SNS nastavlja da vodi politiku mira, stabilnosti i razvoja. Da nastavlja da se bori za snažnu i ujedinjenu Srbiju - navode iz SNS Novi Sad.