Dvadesetjednogodišnji D. Ž. iz sela Grabovica kod Kuršumlije, koji je sredinom maja teško povređen kada mu je mašina za baliranje sena otkinula ruku do ramena, otpušten je na kućno lečenje iz Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu.

Kako je potvrđeno za Kurir iz UKC Niš, mladić je nakon višenedeljne borbe za život stabilnog zdravstvenog stanja, ali uprkos velikim naporima lekarskog tima, povređeni ekstremitet nije mogao da bude sačuvan.

– Pacijent je otpušten kući uz odgovarajuću terapiju. Nažalost, uprkos nadljudskim naporima multidisciplinarnog tima lekara, ruka nije mogla da se sačuva – naveli su iz UKC Niš.

Nesreća se dogodila 15. maja oko 17 časova, dok je mladić sam radio na njivi sa mašinom za baliranje sena. Prema ranijim informacijama, konopac za vezivanje bala uhvatio mu je ruku i uvukao je u mašinu, koja mu je u trenutku otkinula ekstremitet gotovo do ramena.

I pored stravičnih povreda, mladić je ostao priseban. Uz pomoć komšije uspeo je da se oslobodi iz mašine, a potom je poneo otkinutu ruku, peškirom zaustavio krvarenje i stigao do porodične kuće.

Njegova majka ga je potom hitno prevezla u Dom zdravlja u Kuršumliji, odakle je transportovan u Opštu bolnicu u Prokuplju, a zatim i u Univerzitetski klinički centar u Nišu.

Po prijemu u UKC lekari su odmah izvršili složenu operaciju i pokušali da spoje krvne sudove, tetive i izvrše fiksaciju ruke, ali zbog težine povreda i velikog oštećenja tkiva amputirani ekstremitet nije bilo moguće spasiti.

Mladić je potom duže vreme bio smešten na Odeljenju intenzivne nege, gde su se lekari borili da mu sačuvaju život. Nakon oporavka i stabilizacije zdravstvenog stanja, otpušten je na kućno lečenje.

Kurir