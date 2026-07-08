Radiša J. (49) iz sela kod Žagubice u Srbiji uhapšen je zbog sumnje da je 8. aprila ubio svoju suprugu Lelu (40).

Policija je Lelu pronašla u krevetu, sa vidljivim krvavim modricama po licu i telu, a obdukcijom je utvrđeno da je smrt nastupila usled teških povreda moždane kore, nanetih mehaničkim udarcima teškim i tupim predmetom koji još nije pronađen.

Radiša je uhapšen te davne 2006. godine i, uz krivičnu prijavu, priveden je istražnom sudiji Okružnog suda u Požarevcu.

Radiša i Lela bili su hronični alkoholičari koji su često dolazili u seosku prodavnicu, gde su kupovali samo rakiju, govorili su tada meštani sela. Dvojica meštana tvrdila su da su zločinu prethodile svojevrsne orgije u Radišinoj kući, gde je bilo još nekoliko ozloglašenih alkoholičara. Svi su seksualno zlostavljali pijanu ženu, zajedno sa njenim mužem, a zatim su ga podsticali da je pretuče, žaleći se da, kada izađu iz kuće da odu u toalet, ona krišom popije rakiju.

To je razlog zbog kojeg je Radiša mahnito tukao Lelu električnim kablom sve dok je nije ubio.

– Radiša je nekada bio odličan elektromehaničar i radio je u poznatom preduzeću. Upoznao je Lelu u Kučevu i oženio se njom, ali je kasnije ostao bez posla i počeo da pije. Od roditelja je nasledio kuću i njive, a deo zemlje je prodao. Novac je trošio na alkohol – svoj i suprugin. Prošle jeseni prodao je veliki deo nasledstva kako bi oboje imali rakije za zimu – rekao je meštanin. Navodi se da supružnici nisu imali dece, ali je Lela u prethodnom braku rodila dvoje. „Pre nego što su njeni roditelji u nedelju odneli telo u Kučevo, došao je Lelin sin i pitao koja je žena iz sela pripremila njegovu majku za sahranu. Želeo je da joj to plati jer je takav običaj“, dodao je meštanin, a preneli tadašnji mediji.

Ubistvo Lele je četvrti takav incident u tom selu u poslednjih tih desetak godina. Nakon svađe u seoskoj krčmi, izbila je tuča noževima koja je rezultirala smrću jednog lokalnog stanovnika, a dogodila su se i dva zločina u kojima su sinovi ubili svoje očeve, izveštavali su mediji.

Seljani su verovali da tu porodicu godinama progoni kletva, koja datira još od smrti Radišinog brata. To su pripisivali činjenici da je Radišina baka ubila njegovu prabaku iz straha da će proćerdati porodično bogatstvo, s obzirom na njenu istoriju seljenja iz jednog braka u drugi.

Radiša je u subotu prijavio policiji da mu je žena umrla prirodnom smrću, ali je istraga otkrila da je njena smrt posledica brutalnog premlaćivanja.