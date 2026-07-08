Prvi veliki poslovni događaj u okviru EXPO 2027 biće ITU AI for Good Impact Europe, prvi evropski samit globalne inicijative Ujedinjenih nacija posvećene veštačkoj inteligenciji. Skup će biti održan 17. maja 2027. godine i označiće početak Biznis programa EXPO 2027, tokom kojeg će Srbija puna 93 dana biti domaćin međunarodnih poslovnih, investicionih i tehnoloških događaja.

U Beograd stižu lideri iz celog sveta

Kao evropski događaj globalne inicijative Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU), samit će okupiti predstavnike vlada, međunarodnih organizacija, naučne zajednice, investitore i vodeće tehnološke kompanije.

Tema skupa biće primena veštačke inteligencije u razvoju ekonomije, zdravstva, obrazovanja, industrije i javne uprave, uz poseban fokus na odgovornu, bezbednu i održivu upotrebu AI tehnologija.

Značaj ovog događaja potvrđuje i činjenica da je AI for Good Global Summit, koji se svake godine održava u Ženevi, vodeći svetski skup Ujedinjenih nacija posvećen veštačkoj inteligenciji. Samit je 2025. godine okupio više od 11.000 učesnika iz 169 zemalja, među kojima je bilo više od 100 ministara, predstavnika regulatornih tela i više od 60 ambasadora.

Veliko međunarodno priznanje za Srbiju

Organizacija samita AI for Good Impact Europe predstavlja značajno međunarodno priznanje za Srbiju i potvrdu njenog položaja među državama koje prednjače u oblasti digitalne transformacije u ovom delu Evrope.

Istovremeno, to je prilika da Srbija dodatno ojača svoju poziciju kao mesto susreta inovacija, investicija i međunarodnih partnerstava, ali i potvrda da će EXPO 2027 biti mnogo više od izložbe – platforma na kojoj će se pokretati konkretni poslovni projekti i međunarodne saradnje.

Biznis program EXPO 2027 biće jedan od ključnih stubova čitave manifestacije. Tokom 93 dana biće organizovani globalni samiti, investicioni forumi, poslovni skupovi, prezentacije zemalja učesnica, okrugli stolovi i brojni B2B susreti.

Na taj način Srbija će tokom trajanja EXPO 2027 postati jedno od najvažnijih svetskih mesta za razgovor o budućnosti privrede, tehnologije, inovacija i međunarodne saradnje.