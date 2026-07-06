Na mestu teške saobraćajne nesreće na ulazu u Banju Koviljaču iz pravca Loznice, u kojoj su poginula dvojica osamnaestogodišnjih mladića, građani od jutros ostavljaju cveće i pale sveće u znak sećanja na nastradale, a postavljena je i umrlica za Marka Jankovića (18), jednog od dvojice mladića koji su izgubili život u stravičnom udesu.

Kako je navedeno u umrlici, opelo će biti održano u utorak, 7. jula, u 12 časova ispred porodične kuće, dok će sahrana biti obavljena u 13 časova na Gradskom groblju u Loznici.

Podsetimo, nesreća se dogodila u jutarnjim časovima, kada je putnički automobil marke "Volkswagen Golf", iz za sada neutvrđenih razloga, izgubio kontrolu, sleteo sa kolovoza i silovito udario u drvo na ulazu u Banju Koviljaču.

Od siline udara vozilo je potpuno smrskano, a ekipe Hitne pomoći po dolasku na mesto nesreće mogle su samo da konstatuju smrt dvojice mladića. Pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice morali su da seku olupinu automobila kako bi izvukli njihova tela.

U ovoj nesreći život su izgubili Marko Janković (18) i Bogdan Maksimović (18), a okolnosti pod kojima je došlo do nesreće biće utvrđene istragom koja je u toku.

Vest o njihovoj pogibiji duboko je potresla Banju Koviljaču, Loznicu i okolinu, a brojni građani, prijatelji i poznanici opraštaju se od dvojice mladića porukama tuge i saučešća njihovim porodicama.

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