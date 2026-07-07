Tragedija u Sandžaku dogodila se u okolini Plava, gdje je tokom planinarenja život izgubio tridesetčetvorogodišnji državljanin Njemačke nakon što mu je iznenada pozlilo. Nadležni organi utvrđuju sve okolnosti ovog tragičnog događaja.

U okolini Plava juče se dogodila tragična nesreća u kojoj je život izgubio tridesetčetvorogodišnji državljanin Njemačke, potvrđeno je iz Uprave policije.Prema zvaničnim informacijama, muškarac, čiji su inicijali K. Š., učestvovao je u planinarenju kada mu je iznenada pozlilo. Osobe koje su bile u njegovoj blizini odmah su reagovale i organizovale transport do zdravstvene ustanove.

Nažalost, u Hitnu pomoć u Plavu dovezen je bez znakova života, a ljekari su mogli samo konstatovati smrt.Za sada nije saopšteno šta je tačan uzrok smrti, niti da li će biti naložena dodatna medicinska vještačenja koja bi utvrdila sve okolnosti ovog tragičnog događaja.

O slučaju je obaviješten nadležni tužilac, a policija preduzima radnje u skladu sa zakonom.Ova tragedija još jednom podsjeća na važnost opreza prilikom boravka u planinskim predjelima, posebno tokom zahtjevnijih planinarskih ruta i visokih ljetnih temperatura.

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