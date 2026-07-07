Konferencija „Trendovi u sajber bezbednosti – Regulativa i digitalna otpornost telekomunikacija“, u organizaciji HUB201 i Cyber District-a, svečano je otvorena danas u Kući eUprave u Beogradu. U fokusu skupa bili su izazovi u oblasti sajber bezbednosti, unapređenje regulatornog okvira i jačanje digitalne otpornosti telekomunikacionog sektora.

Prisutnima se obratio zamenik direktora Kancelarije za IT i eUpravu Milan Latinović, koji je istakao da telekomunikacije imaju ključnu ulogu u razvoju bezbednog i otpornog digitalnog društva, zbog čega je neophodno kontinuirano unapređivati propise i jačati saradnju svih relevantnih aktera.

Telekomunikacije su temelj digitalnog društva

Latinović je naglasio da telekomunikacije predstavljaju osnovu digitalne ekonomije i omogućavaju funkcionisanje gotovo svih drugih oblasti društva.

- Telekomunikacije predstavljaju osnovu digitalne ekonomije i omogućavaju funkcionisanje gotovo svih drugih oblasti društva. Zbog toga je važno da, uporedo sa tehnološkim razvojem, jačamo i njihovu bezbednost i otpornost. Upravo su zato u fokusu današnje konferencije implementacija NIS2 direktive, novi Zakon o informacionoj bezbednosti, AI Act i izgradnja otpornih telekomunikacionih sistema - rekao je Latinović.

Kako je dodao, danas se više ne govori samo o zaštiti mreža, već o digitalnoj otpornosti, odnosno sposobnosti sistema da spreče sajber napade, blagovremeno ih otkriju, efikasno odgovore na incidente i nastave sa radom čak i u uslovima ozbiljnih bezbednosnih izazova.

- Samo kroz blisku saradnju državnih institucija, regulatora, operatora, tehnoloških kompanija i akademske zajednice možemo izgraditi bezbednije i otpornije digitalno okruženje - poručio je Latinović.

Konferencije posvećene ključnim sektorima

Inicijativa „Trendovi u sajber bezbednosti“ predstavlja serijal specijalizovanih konferencija posvećenih aktuelnim izazovima u oblasti sajber bezbednosti u najvažnijim privrednim sektorima.

Prva konferencija bila je posvećena finansijskom sektoru, dok je ovogodišnje izdanje fokusirano na telekomunikacije.

Organizatori najavljuju da će u narednom periodu isti format obuhvatiti i druge oblasti od strateškog značaja, među kojima su zdravstvo, logistika i transport, sa ciljem unapređenja digitalne bezbednosti i otpornosti kritične infrastrukture.